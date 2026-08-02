După ce au fost prezenți și la ediția inaugurală, alături de Cristi Pintea, Lobonț și Niță și-au folosit din nou experiența acumulată în fotbal pentru a comenta cele mai importante evenimente ale momentului.

La ediția de duminică, Bogdan Lobonț a povestit, printre altele, cum a primit porecla „Pisica”, nume care l-a însoțit pe parcursul întregii cariere.

Bogdan Lobonț a spus povestea poreclei „Pisica”: „Pe moment, nu am realizat”

Fostul portar a povestit că totul s-a întâmplat în ianuarie 2006, la prezentarea oficială de la Fiorentina. Pantaleo Corvino, directorul sportiv al clubului italian și omul care l-a transferat de la Ajax, a fost cel care l-a descris pentru prima dată drept „Pisica”.

„Mi-a spus Pantaleo Corvino în 2006, când am fost prezentat oficial la Fiorentina. L-au întrebat jurnaliștii: «Directore, cum îl caracterizezi pe Bogdan?». Și el a răspuns: «E foarte simplu! Pisica!».

Pe moment, nu am realizat și după am reușit să fac legătura. Mi-a rămas «Pisica» porecla pentru toată cariera”, a povestit Bogdan Lobonț.

Transferat la Fiorentina pentru aproximativ 1,5 milioane de euro, Lobonț și-a continuat apoi cariera în Serie A la AS Roma, unde a evoluat timp de opt sezoane. Fostul internațional a strâns 86 de selecții pentru România și a participat la Campionatul European din 2008.