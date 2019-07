"Unii s-au plimbat pe la U21 si inca sunt cu mintea p-acolo! Mi-a cerut schimbare in minutul 60. L-am lasat sa sufere!" Hagi, suparat pe jucatori dupa 1-0 cu Chindia

Gica Hagi n-a putut sa se bucure dupa 1-0 cu Chindia.

Antrenorul Viitorului s-a luat de propriii jucatori. Pustii l-au suparat. Hagi spune ca Boboc i-a cerut schimbare in minutul 60, dar ca a refuzat sa-l inlocuiasca.

"Unii sunt cu mintea la U21, la ce-au facut acolo. Unii s-au plimbat pe acolo, ca nu prea au jucat. Boboc imi cerea schimbare in minutul 60. Nu poate sa joace la nationala un meci intreg si la mine sa vina sa-mi ceara schimbare dupa 10 zile de antrenament si dupa o pauza de 5 zile, o saptamana. Nu poti, n-ai cum. I-am aratat ca trebuie sa joace, sa sufere, de aia nu l-am schimbat. Nu-i normal. Le-am zis in vestiar acum ca nu-i normal. Trebuie sa ne schimbam, jucatorii sa-si doreasca mai mult, ambitie mult mai mare.

Fotbal stim sa jucam. Noi nu facem bine cand nu alergam. Cu Dinamo am alergat 117 kilometri, sunt curios cat am alergat acum. De aia am dat 5 goluri. Acum... nu cred eu ca am avut la fel. Le-am zis cat cred eu ca au alergat. E problema mare daca alearga sub 110. Cand am alergat sub 110 am luat bataie. Am echipa tanara, trebuie sa avem energie. Am jucatori tineri, care stiu fotbal si care trebuie sa alerge. Eric n-a facut un fotbal cum trebuie, a dat golul, dar in afara de asta nu a facut ce trebuia. Vom analiza numerele zilele viitoare. Daca s-a suparat Eric, sa fie sanatos. Am 4 decari", a spus Hagi la conferinta de presa.