ULTIMA ORA | LOVITURA DE TEATRU! Belgienii dezvaluie cat a costat, de fapt, Ianis Hagi: "Acest nume inseamna enorm in fotbal!"

Directorul sportiv al campioanei Belgiei a facut o dezvaluire neasteptata.

Dimitri De Conde, directorul sportiv al lui Genk, a vorbit astazi intr-o conferinta de presa alaturi de Ianis Hagi despre transferul romanului la campioana Belgiei. "Ofera echipei creativitate. Suntem foarte fericiti sa-l aducem pe Ianis la noi.



Dupa plecarile lui Alejandro Pozuelo si Ruslan Malinovskyi, venirea lui (Ianis) ne aduce creativitate, aveam nevoie de el. Acest transfer poate fi partial explicat de calificarea in grupele UEFA Champions League, dar asta nu inseamna ca nu suntem mandri. Este adevarat ca are doar 20 de ani, dar stie sa faca fata presiunii.



Numele lui e Hagi si asta inseamna enorm in fotbal. Gheorghe Hagi a fost o legenda, un jucator incredibil. Negocierile cu el au fost extrem de placute si au fost, in mare, despre modul in care noi jucam fotbal" a spus De Conde.

Ianis va juca primul meci oficial in Supercupa Belgiei contra celor de la Mechelen ce va avea loc sambata.

Ianis, mult mai ieftin

De Conde a fost intrebat si de suma de transfer a lui Ianis Hagi si a facut o dezvaluire neasteptata: "Adevarul e ca l-am luat pe Hagi la jumatate de pret!" a declarat directorul sportiv al lui Genk, citat de presa din Belgia. Cu alte cuvinte, doar 4 milioane de euro a platit Genk pentru jucator!