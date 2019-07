Gica Hagi l-a criticat pe Eric, desi brazilianul a salvat Viitorul cu o executie GENIALA: "N-a facut ce trebuia! Am jucat SLAB!" Singurul jucator care l-a multumit

Gica Hagi nu e multumit, cu toate ca Viitorul este lider in Liga 1.

Viitorul a inceput perfect campionatul, cu 2 victorii si fara gol primit, insa Gica Hagi s-a declarat nemultumit de evolutia echipei din partida de la Ploiesti contra celor de la Chindia Targoviste. Hagi a pus evolutia pe seama lipsei de experienta si a numarului mare de schimbari din primul 11.

"Cred ca Dumnezeu ne-a dat aceste puncte, am suferit, ritmul a fost lent. Am facut multe greseli in plan defensiv, le-am zis ca Chindia are jucatori mobili, cu viteza, cred ca au avut ocazia sa castige meciul. Noi am avut noroc cu executia lui Eric. Fericit de puncte, dar nu sunt multumit de joc.



Bravo celor de la Chindia, au facut un meci foarte bun. Vom revedea meciul, sunt sigur ca am gresit ca atitudine. Eric n-a facut un meci bun, ca decar trebuia sa faca diferenta cu goluri si pase de gol, a avut golul dupa o executie frumoasa, bravo lui, dar n-a facut ce trebuia, a fost slab.



Iancu e singurul de care sunt multumit. I-am spus ca o sa intre daca e nevoie, am vazut ca e nevoie. Am vazut ca e liber pe flancuri, pe centru aglomerau foarte bine.



Nu i-am vazut pe Gent pana in momentul de fata, trebuie sa ii analizam, sunt sigur ca au echipa buna. Am citit, au multi internationali. O sa fie greu, incercam sa ne depasim. Trebuie sa facem un joc fara minge perfect si cand avem mingea sa facem ce trebuie.



Jucam un fotbal bun, facem lucrurile bine. Nu uitati ca am avut astazi 6 jucatori tineri, le dam sansa" a spus Gica Hagi la Digi Sport.