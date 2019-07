Belgienii, amuzati de intrebarile despre suma de transfer a lui Ianis Hagi: "Multi vorbesc de 8 milioane de euro! Nu e cazul!"

Ianis Hagi a semnat cu Genk si a si jucat cateva minute pentru noua sa echipa.

Hagi jr a impresionat inca de la primul meci, chiar daca a jucat doar 15 minute, iar belgienii sunt incantati de noua achizitie. Ianis a semnat un contract valabil pe 5 ani cu Genk.

"Suntem mandri sa il putem prezenta pe Ianis Hagi. Dupa plecarile lui Alejandro Pozuelo si Ruslan Malinovski, el ne va aduce creativitatea de care avem nevoie", a declarat Dimitri De Conde, directorul tehnic al lui Genk.

Intrebat de jurnalistii belgieni despre suma de transfer, oficialul lui Genk a evitat sa ofere un raspuns clar.

"Mai multe media vorbesc de 8 milioane de euro, nu este cazul", a declarat amuzat De Conde.

Ianis Hagi are ocazia sa debuteze intr-o partida oficiala pentru Genk maine, 20 iulie, in meciul de Supercupa impotriva celor de la Mechelen. Debutul in campionat ar putea veni pe 26 iulie, in prima etapa, contra lui Kortrijk.