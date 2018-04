"UNDE E DAN PENALTY?! CA ACUM EI PRIMESC!" Petrescu s-a suparat din nou si acuza: "Astra a jucat bine cu noi si slab cu Steaua"

Steaua si CFR continua cursa catre titlu! Stelistii lui Dica vor juca in weekend impotriva Viitorului lui Hagi, in timp ce formatia lui Petrescu va da peste CSM Iasi.

Despartiti de doar doua puncte in clasament, stelistii si clujenii continua cursa pentru titlu, dar si razboiul declarativ. Dan Petrescu a vorbit astazi in cadrul unei conferinte de presa, inaintea meciului pe care CFR il va disputa impotriva Iasiului antrenat de Stoican.

Petrescu a spus ca presiunea pe echipa sa va creste daca stelistii vor bate Viitorul sambata seara.

"Atmosfera a fost mai buna in aceasta saptamana, pentru ca am castigat la Ovidiu. Va fi, insa, sambata meciul Stelei cu Viitorul si sa vedem ce se intampla. Ca sa ne mentinem in lupta pentru titlu, avem neaparata nevoie de victorie la Iasi.

Daca va castiga Steaua, presiunea va creste, e clar.

Jocul Iasiului a fost bun cu noi si cu Steaua. Poate mai slab cu Craiova, dar au meritat sa ajunga in Play Off", a spus Dan Petrescu.

Petrescu le-a raspuns stelistilor, care l-au poreclit "Dan Penalty". El spune ca rivalii au avut parte de mai multe decizii favorabile din partea abitrilor. Pe de alta parte, el a spus ca Astra a jucat mult mai bine contra CFR-ului decat a facut-o contra Stelei.

"Ce penalty, ca ei primesc acum. Unde e Dan Penalty? Altcineva e acolo care ii ajuta pe ei!

Astra a jucat bine cu noi si slab cu ei", a mai spus antrenorul CFR-ului.