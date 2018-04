Acuzatii INCREDIBILE ale lui Lucescu: "Am auzit ca 100 de voturi erau deja rezolvate pentru Burleanu! Nici eu, nici Hagi nu-l bateam!" Ce decizie a luat

Mircea Lucescu sustine ca victoria lui Burleanu a fost decisa inaintea votului propriu-zis!

Lucescu acuza! Antrenorul nationalei Turciei spune ca peste 100 de voturi erau deja rezolvate in favoarea actualei administratii.

"Ionut Lupescu a fost foarte bine pregatit, a avut un program atractic. Orice ar fi facut, n-avea sanse sa castige. Eu mi-am dat seama de asta cand am ajuns la Adunarea Generala. Cineva mi-a spus ca o suta de voturi sunt deja rezolvate in favoarea lui Burleanu. Cineva mi-a spus ca o suta de voturi sunt deja rezolvate in favoarea lui Burleanu. Nimeni nu-l putea bate.

Nici Hagi, nici eu. Si povestea se va repeta peste patru ani. Actuala conducere are la dispozitie inca patru ani in care isi poate fideliza votantii, adica in principal pe cei de la futsal si pe cei de la fotbalul feminin. Am fost dezamagit si am hotarat ca asta a fost prima si singura Adunare Generala la care am participat. La alta n-am sa mai merg. Am mai imbatranit si eu, s-au mai schimbat generatiile.

Ma asteptam sa vad mai multi oameni cunoscuti in sala. M-au deranjat urletele unei parti a salii. S-au bucurat de parca Romania invinsese campioana mondiala. Cred ca a fost exprimarea unor frustrari, un fel de 'i-am invins si pe astia, pe marii fotbalisti, pe marii antrenori, pe oamenii care au reprezentat tara la Mondiale, la Europene, in Liga Campionilor", a spus Lucescu pentru Libertatea.