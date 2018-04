Dupa Stanciu, si Chipciu pleaca de la Anderlecht! Anuntul facut de presa din Belgia

Alex Chipciu si-a pierdut locul in echipa la Anderlecht.

Mijlocasul roman Alexandru Chipciu este printre fotbalistii care vor pleca de la echipa belgiana Anderlecht Bruxelles la finalul acestui sezon, scrie ziarul Het Laatste Nieuws.

Venit in 2016 la Anderlecht, Chipciu, care pe 18 mai va implini 29 de ani, a fost titular in primul sezon si a contribuit la castigarea titlului de campioana, dar este folosit putin in actuala stagiune, unde are doar 17 aparitii in campionat (10 ca titular), una in Cupa Belgiei si doua in Liga Campionilor.

Internationalul roman a evoluat din minutul 69 in ultimul meci de campionat, 1-2 pe terenul lui Standard Liege, echipa lui Razvan Marin.

Antrenorul lui Anderlecht, Hein Vanhaezebrouck, prefera sa-l foloseasca mijlocas dreapta pe tanarul Alexis Saelemaekers, care nu a implinit inca 19 ani. Chipciu vrea sa plece, insa are contract pana in 2020, iar Anderlecht nu-i va da drumul gratis.

Chipciu a fost coleg la Anderlecht pana in ianuarie cu alt mijlocas roman, Nicolae Stanciu, care a semnat cu Sparta Praga.

Ati jucatori ce ar urma sa desparta in vara de echipa din capitala Belgiei sunt Silvere Ganvoula si Massimo Bruno, ultimul fiind imprumutat de la gruparea germana RB Leipzig.

Site-ul walfoot.be estimeaza ca la Anderlecht vor fi schimbari importante in conditiile in care clubul are de curand un nou proprietar, Marc Coucke, iar directorul sportiv Herman Van Holsbeeck a fost demis.

In clasament, dupa patru etape din play-off, Anderlecht este pe locul 2, la 6 puncte de liderul FC Bruges.