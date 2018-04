Dorit de AS Roma si Inter, Razvan Marin a facut anuntul: "Astept vara!" Ce spune despre un transfer in Serie A

Razvan Marin a avut un sezon excelent cu Standard Liege si a intrat in atentia marilor cluburi din campionatele puternice ale Europei.

Presa italiana a scris despre interesul Romei si al celor de la Inter pentru internationalul roman. Tanarul mijlocas spune ca va lua o decizie in privinta viitorului sau imediat dupa incheierea sezonului.

"Astept vara, vom vedea ce se va intampla. Este frumos ca aceste cluburi sunt interesate de mine", a declarat Marin pentru voetbalbelgie.be.

Razvan Marin a jucat in 33 de meciuri pentru Standard Liege in acest sezon si a marcat 6 goluri. Mijlocasul in varsta de 21 de ani are si 11 selectii pentru nationala Romaniei pentru care a marcat un gol.