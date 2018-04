Hagi e gata pentru Europa! Anunt de ultima ora inaintea meciului cu Steaua: "De aia am fost la Barcelona!"

Gheroghe Hagi isi cauta echipa in strainatate. Vrea sa o paraseasca pe Viitorul la finalul sezonului.

In ultimele luni, Hagi a refuzat mai multe propuneri din Spania, Rusia sau Turcia, dar si de la nationala Arabiei Saudite.

Acum, antrenorul Viitorului e gata sa-si schimbe locul de munca. Hagi isi cauta echipa in Europa.



"Nu am nimic sigur. Sunt tatonari, testez piata. A trecut perioada cand refuzam ofertele, am aratat ca sunt un manager bun si ma simt competent pentru orice club din Europa. Intr-o zi, sunt convins ca o sa ajung aproape de cei cu care am jucat la nivel inalt, chiar daca acum am ajuns jos, pe la Ovidiu, in camp. De aceea am fost si la Barcelona cu Roma, sa ma revad cu fostii colegi. Ochii care nu se vad, se uita!", a glumit Hagi.