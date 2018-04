Caz UNIC in lume! Echipa a doua REFUZA sa dea jucatori la prima echipa. Ce se intampla la un club din Romania

Se lupta sa scape de retrogradare, dar sansele sunt tot mai mici!

Foresta e lovita din toate partile. Antrenorul Florentin Petre are doar 13 jucatori la dispozitie inaintea meciului cu Afumati, de sambata. Petre a incercat sa-si completeze lotul cu fotbalisti de la echipa a doua a clubului, insa a primit un raspuns surprinzator. Antrenorul Cristescu refuza sa lase doi pusti in lotul echiipei mari.

"Am vrut sa-i luam pe Balba si Bosanceanu la prima echipa, vreau sa-i am la antrenamente. Sunt lucruri pe care nu le inteleg. Una e sa joci in liga a 4-a, alta e sa fii in liga a 2-a, unde te vad oameni importanti din fotbal. Cei de la echipa a doua ar trebuis a profite de acest lucru", s-a plans Florentin Petre la ultima conferinta de presa.

Situatia financiara a clubului nu e cea mai buna, dar jucatorilor le-a fost platit un salariu restant.

"Fanii sa lase deoparte zvonurile din jurul echipei. Suntem un grup mic, dar un grup care va promite ca va face tot ce-i sta in putinta pe teren, indiferent de toate lipsurile. Nu sunt putine. Vrem sa fim sustinuti de oameni, atat! Tot ce facem, facem pentru echipa", a spus capitanul Forestei, Marius Matei.