Unde a ajuns sa joace singurul fotbalist care i-a inchis gura lui Gigi Becali: "Daca patronul tace, avem sanse sa luam titlul!"

Romeo Surdu a revenit in orasul sau natal si se va lupta pentru promovarea in Liga 2.

In 2010, Romeo Surdu a facut o intelegere cu patronul sau de la FCSB, prin care Gigi Becali a fost de acord sa il ignore in declaratiile sale, adica sa nu mai faca referiri la adresa lui in interviurile de la stadion sau in interventiile televizate de dupa meciuri, nici pozitive, nici negative. In vara anul 2010, inaintea sezonului, intr-un interviu in cadrul cantonamentului din Austria, Surdu spusese, printre altele, ca "daca Gigi Becali tace, atunci avem sanse mari sa luam campionatul", fiind unul dintre putinii fotbalisti trecuti pe la FCSB care a avut curaj sa il critice pe patron pentru gura sa sloboda.

Becali si-a continuat declaratiile, iar la finalul sezonului, echipa s-a clasat pe locul 5 in Liga 1, cu 57 puncte, dupa Otelul Galati (70p), Poli Timisoara (66p), FC Vaslui (65p) si Rapid (59p), avand nu mai putin de 6 antrenori in acel campionat (Victor Piturca, Ilie Dumitrescu, Edi Iordanescu, Marius Lacatus, Sorin Cartu si Gabriel Caramarin).

De-a lungul carierei, Romeo Surdu (35 ani) a jucat la FC Brasov (2001-2005, 2008-2009, 2013-2014), CFR Cluj (2005-2007), FCSB (2007-2008, 2009-2011), Rapid (2011-2012), Apollon Limassol (2013), Milsami Orhei (2014-2016, 2017-2018), RWD Molenbeek (2017) si Farul Constanta (2019). In aceasta vara, el a semnat un contract cu Steagul Rosu Municipal Brasov, echipa care evolueaza in Liga 3, unde va fi coleg cu alti fosti "stegari", precum Marian Cristescu, Florin Stanga sau Horia Popa. SR Brasov face parte din Seria 3 a Ligii 3, unde se va lupta pentru promovare cu CSM Alexandria, Progresul Spartac sau CSM Slatina.