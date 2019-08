BREAKING NEWS: Becali, in razboi TOTAL cu FRF! VREA SA BLOCHEZE DEFINITIV Steaua Armatei! De ce a dus Federatia la TAS

FCSB - VITORIA GUIMARAES, JOI DE LA 21.30 IN DIRECT LA PRO TV!



Becali nu vrea ca Steaua din liga a 4-a sa poata vreodata urca mai sus de divizia C in Romania.

Patronul FCSB a dus Federatia la TAS. Pe langa cererea interzicerii de transformare a cluburilor de drept public in structuri private dupa promovarea in liga a 2-a, Becali isi doreste si retragerea regulii care il oblica sa-si faca echipa feminina.

Burleanu n-are emotii. E sigur ca va castiga in ambele dosare. In procesul legat de fotbalul feminin, Burleanu are si sustinerea UEFA.

"Ne vom apara si vom castiga acest caz cu fotbalul feminin. Vom beneficia si de sprijin din partea UEFA pe acest dosar. Deja exista discutii si ca echipele care participa in Champions League sa aiba echipe feminine, cum se intampla si cu Youth League. Avem doua spete la TAS. Una e cu fotbalul feminin, a doua e cea cu transformarea cluburilor de drept public in cluburi de drept privat la intrarea in liga a 2-a.

Inclusiv pe aceasta speta cred ca nu avem emotii. In niciun caz nu s-a incalcat statutul FRF cu deciziile luate. Cheltuielile de transport si cazare sunt asigurate de FRF la fotbal feminin, trebuie doar sa ai un teren pentru fete si sa platesti un antrenor. Nu e o masura discriminatorie, in niciun caz", a spus Burleanu.