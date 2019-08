Si-a cautat echipa pe LinkedIn, dar n-a gasit nimic! :) Unde va juca Romeo Surdu in noul sezon

Ajuns la 35 de ani, Surdu a decis sa nu mai astepte o oferta din primele doua ligi.

A semnat cu SR Brasov, echipa din liga a 3-a. Nascut in oras, Surdu a jucat in doua randuri pentru fosta echipa din Liga 1 a Brasovului, care a intrat insa in faliment. SR e continuatoarea traditiei Brasovului si are parte de sustinerea suporterilor din oras.

Surdu a jucat ultima oara in B, la Farul, de care s-a despatit in vara.

"Imi doresc foarte mult ca Brasovul sa revina acolo unde ii e locul, adica in Liga 1. Primul pas este sa atacam promovarea in liga a 2-a cu acesti copii talentati, care oricand pot sa joace la un nivel superior. Antrenorul Florin Stanga a insistat sa vin alaturi de el si ca antrenor secund, astfel ca ma voi dedica in totalitate, o sa-l ajut cu tot ce am acumulat in fotbal", a spus Surdu pentru Monitorul Expres.

Inainte sa semneze cu SR Brasov, Surdu a incercat sa-si caute echipa cu ajutorul LinkedIn, insa n-a gasit niciun club care sa-l multumeasca.

Tot de SR Brasov e aproape si Marian Cristescu, ultima data la Chiajna.