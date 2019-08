BREAKING NEWS: Raducan a anuntat cati jucatori pleaca de la FCSB! De cati fotbalisti vrea sa scape Becali

Stelistii mai vor jucatori, dar se gandesc si la despartiri.

Printre fotbalistii aflati pe lista posibilelor plecari sunt cateva dintre achizitiile facute in aceasta vara: Belu, Salomao, Marc sau Gikiewicz.

Directorul sportiv Narcis Raducan nu confirma niciun nume, dar spune ca 6 fotbalisti vor pleca. Cel mai probabil, ros-albastrii asteapta sa numeasca un nou antrenor inainte sa inceapa negocierile pentru reziliere.

"Lista nu e neagra, parca suna prea urat. Daca ii oferi sansa unui jucator de a juca in alta parte, cred ca nu e atat de rau. Lista pentru Liga inaintea fiecarui sezon e limitata, cred ca nu e o provocare pentru niciun jucator sa stea si numai sa se antreneze. Vom face o lista cu jucatorii care ar putea parasi echipa, dar nu la modul agresiv. Nu am finalizat aceasta lista, probabil o vom face pana la returul cu Guimaraes. Mie-mi place mult de Salomao, dar cred ca poate sa ofere mult fotbal pentru aceasta echipa. Lista nu e finalizata, tot ce se aude sunt numai speculatii. Avem 31 de jucatori, vrem sa continuam cu maxim 25, 26 sunt deja multi. Probabil ca 5 sau 6 vor pleca, in functie si de cine va pleca", a spus Raducan pentru PRO TV.