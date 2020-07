Transfer in plina lupta la titlu! CFR si-a prezentat ultima achizitie! Cat plateste clubul 

CFR Cluj se concentreaza pe viitorul clubului.

Se pare ca Dan Petrescu s-a resemnat cu privire la regula U21 si a inceput sa vaneze tineri jucatori talentati. Astfel, cel mai recent transfer al clujenilor este Dorinel Todoran, in varsta de doar 17 ani.

Mijlocasul a evoluat in acest sezon la Viitorul Arad, iar deocamdata se va antrena cu echipa secunda a clujenilor, care este in Liga a 3-a. In sezonul urmator, daca il impresioneaza pe Dan Petrescu, el poate ramane pe langa echipa mare, pentru a intra in meciurile din Liga 1, sau poate fi imprumutat la o echipa din Liga a 2-a.

Imediat dupa transfer, oficialii clubului Viitorul Arad au vorbit despre cifrele acestui transfer.

"Ne bucuram foarte mult pentru Dorinel, caci stim cat a muncit si cate sacrificii a facut in cariera sa, plecand, de exemplu, de acasa la o varsta foarte frageda. E un baiat foarte serios, a progresat mult de cand a venit la Arad si merita sa faca pasul la un club de talia CFR-ului.

El va face parte din lotul echipei a doua, ce evolueaza in Liga 3-a, insa, in functie de evaluarea antrenorilor, s-ar putea lua decizia sa fie imprumutat si la un club de Liga 2-a.

Chiar daca are mai putina importanta, clubul Viitorul e multumit si de cifrele transferului, ca sa spunem asa. CFR Cluj a achitat grila de formare, iar clubul nostru va mai incasa 30.000 de euro cand fotbalistul va juca 10 meciuri la prima echipa a clubului. In plus, ne-am mentinut un procent de 10% din viitorul transfer", au comentat acestia pentru site-ul sportarad.ro.

Referitor la regula U21, in sezonul actual, CFR Cluj a trimis 5 jucatori in teren. Valentin Costache a avut cele mai multe prezente, 31, urmat de Catalin Itu, 30 de aparitii. Claudiu Petrila a fost si el pe teren in 15 partide, iar Alin Fica si Otto Hindrich au jucat in cate un meci.