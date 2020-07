LOVITURA PENTRU CFR Cluj! Campioana poate ramane fara unul dintre jucatorii de baza: "Sunt sanse mari sa se transfere!" 

CFR Cluj ar putea ramane fara unul dintre cei mai importanti jucatori din sezonul viitor.

Andrei Burca (27 ani) este unul dintre oamenii de baza din apararea lui CFR Cluj, insa ar putea pleca la finalul sezonului. Transferat de la Botosani in 2019 pentru 200 000 de euro, Burca a devenit rapid titular indiscutabil in echipa lui Dan Petrescu.

Fundasul central ar fi aproape de un transfer important dupa cum a recunoscut chiar agentul sau, Florin Vulturar, cel care i-a convins pe Clujeni sa il ia pe Burca de la Botosani.

"N-a fost simpla trecerea lui la Cluj. Am vorbit vreo trei saptamani cu cei de la CFR, le-am garantat ca e un jucator care va creste, au acceptat si s-a adeverit ce-am zis. E polivalent, profesionist, nu gasesti usor un fotbalist care sa-ti joace si stoper, si fundas dreapta, si fundas stanga. Probabil ca va si pleca in curand de la CFR. Au fost niste discutii foarte avansate inainte de pandemie, acum sunt doua-trei directii de negociere si sunt sanse mari sa se transfere. Rusia ar fi o posibila destinatie, dar nu ma mai trageti de limba, pentru ca se supara cei de la club. Oriunde va ajunge insa, bag mana in foc pentru el, ca nu va pacali nicaieri fotbalul.

Va dati seama ca are o cota buna! E om de baza la CFR, a intrat in circuitul nationalei, va fi probabil in lot si pentru barajul din Islanda si meciurile din Liga Natiunilor, a trecut de grupele Europa Laegue. Pretul va fi probabil undeva intre doua si patru milioane de euro, ceea ce e OK pentru un fotbalist de 27 de ani", a declarat Florin Vulturar pentru Gazeta Sporturilor.

Burca a jucat 35 de meciuri in acest sezon pentru CFR Cluj si a inscris 4 goluri, unul dintre ele in Europa League. Cota de piata a fundasului este de 1.6 milioane de euro conform Transfermarkt.