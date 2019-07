EXCLUSIV: Becali, chemat la negocieri! Jucatorul din nationala U21 care poate ajunge la FCSB si pentru ce suma se face transferul

Clubul Sepsi ii transmite lui Gigi Becali ca Stefan e de vanzare.

Becali il vrea pe Florin Stefan la FCSB, iar Sepsi il lasa sa plece pentru 1 milion de euro.

Janos Bokor, directorul sportiv al lui Sepsi, spune ca FCSB nu a facut deocamdata nicio oferta pentru Stefan.

"Avem mai multe semnale de afara. Din tara, nu am discutat despre aceasta posibilitate cu nimeni."

"Nu stiu, dansul am vazut ca iese prin presa, dar nu noi nu comunica nimeni. Asa a fost si cu Tandia, in ianuarie, in presa se vorbea dar cu noi nu a discutat nimeni."

"Da, il lasam sa plece, va dati seama ca daca si baiatul vrea asta si chiar o sa avem propuneri ok si pentru el, si pentru clubul nostru, normal ca facem acest pas. El a demonstrat ca vrea sa faca pasul inainte."

"Se vorbeste mult de preturi, noi asteptam ofertele si dupa aia o sa vorbim."

"El e un jucator important in nationala care a jucat semifinala Euro, eu zic ca pretul de 1 milion de euro e un pret ok, corect.", a spus Janos Bokor la Ora exacta in sport (ProX).

Florin Stefan are 23 de ani si joaca fundas stanga.