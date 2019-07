FCSB s-a mai despartit de un jucator: "Multumim!" Alti doi au fost imprumutati

FCSB a anuntat oficial despartirea de Felipe Teixeira, 38 de ani!

Dupa doi ani, Felipe Teixeira se desparte de FCSB! Mijlocasul in varsta de 38 de ani nu si-a mai prelungit contractul cu vicecampioana si se gandeste in aceasta perioada daca se va retrage sau va da curs ofertei de la Rapid din liga a doua.

"Multumim, Filipe Teixeira! FCSB anunta incheierea raporturilor contractuale cu Filipe Teixeira, a carui intelegere s-a expirat la data de 30 iunie 2019.

Mijlocasul portughez in varsta de 38 de ani a fost unul dintre cei mai apreciati jucatori ai FCSB in ultimii doi ani, acesta adunand 69 meciuri, 8 goluri si 4 pase de gol in tricoul ros-albastru.

Clubul nostru ii multumeste lui Filipe pentru contributia avuta si ii ureaza mult succes in continuare!", e comunicatul FCSB.



FCSB a imprumutat doi jucatori

FCSB a trimis doi jucatori tineri sub forma de imprumut. Gabriel Simion si Ianis Stoica au fost imprumutati pentru sezonul 2019-2020 la Astra Giurgiu, respectiv FC Petrolul Ploiesti.

De la FCSB a mai plecat Romario Benzar, vandut la Lecce cu 2 milioane de euro, iar Junior Moraes este aproape de un transfer in Turcia, la Gaziantep, echipa antrenata de Marius Sumudica.