Kristian Dimitrov a fost cel care a marcat unicul gol al partidei, în minutul 8. Craiova a bifat câteva ocazii periculoase în încercarea de a restabili egalitatea, dar fără succes, astfel că soarta calificării se va decide în returul din Bănie.

Laurențiu Popescu, portarul celor de la Universitatea Craiova, a tras primele concluzii după această partidă și este încrezător că echipa sa poate întoarce acest rezultat cu un stadion plin.

Laurențiu Popescu: ”A fost un meci foarte greu”

Înainte de această partidă, Football Meets Data îi acorda campioanei României șanse de 53,4% pentru a trece în faza următoare a competiției, în timp ce Levski avea 46,6%.

„A fost un meci foarte greu, cum ne și așteptam. Din păcate, am început meciul puțin mai slab, am luat gol în minutul opt. Nu este nimic pierdut, mai avem un meci acasă și sperăm, cu un stadion plin, să-i batem. Și noi am avut ocazii, dar ăsta este fotbalul, sper ca în retur să ne intre nouă și lor nu.

A fost un meci foarte frumos, un public foarte frumos. Nu vreau să compar echipele din România cu Levski, e o echipă bună, o echipă cu mulți străini de calitate. Cred că noi am fost echipa mai bună”, a spus Popescu, la Digi Sport.

Dacă se va califica în turul trei preliminar din Champions League, Universitatea Craiova ar putea juca împotriva câștigătoarei ”dublei” dintre Omonia Nicosia și Kairat Almaty (1-0 în tur).

Până la returul cu Levski Sofia, Universitatea Craiova se va deplasa la București pentru derby-ul cu Dinamo, din campionat.