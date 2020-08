"SIIIII!" Colegii au ras de Ronaldo dupa o pasa de Liga 1! Reactia lui Cristiano a facut liniste printre jucatori

Ronaldo n-a fost incantat de glumitele facute de colegi inaintea la antrenamentul de dinaintea jocului cu Lyon din Champions League.

Portughezul a lovit gresit mingea la un exercitiu, iar Cuadrado si Szczesny n-au ratat ocazia sa-l ironizeze.

Mijlocasul de banda i-a imitat celebru gest de la marcarea golurilor. Lui Ronaldo nu i s-a parut prea amuzant, desi restul coechipierilor au ras cu pofta. Cristiano si-a luat imediat revansa cu o intrare tare la picioarele columbianului. Cristiano e all in pentru returul cu Lyon, din returul optimilor Champions League.

Juventus - Lyon se joaca diseara de la ora 22:00. In tur, francezii s-au impus cu 1-0.

Wojciech Szczęsny & Juan Cuadrado doing Cristiano Ronaldo's iconic Siiiii celebration after CR7 miskicked the ball in Juventus training! ????

A few minutes later Ronaldo gets his revenge on Cuadrado

???? @UEFA @13Szczesny13 | @Cuadrado | @Cristiano pic.twitter.com/4FOJtTmDHa