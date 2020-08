Atac DEZLANTUIT din partea Craiovei! Noile reguli din Liga 1, contestate vehement: "E o gandire de Liga a 4-a! Nu e posibil asa ceva!"

Comitetul Executiv al FRF, intrunit joi intr-o sedinta, a luat mai multe decizii cu privire la sezonul viitor din Liga 1.

Sorin Cartu, presedintele Universitatii Craiova, contesta vehement modul in care FRF si LPF au implementat noile masuri pentru sezonul viitor al Ligii 1.

Oficialul oltenilor crede ca VAR ar fi trebuit sa fie principalul obiectiv pentru sezonul viitor si nu este sub nicio forma de acord ca o echipa din playout sa poata beneficia de o calificare in cupele europene.

Din sezonul urmator, echipa care va termina pe primul loc in playout va avea dreptul sa joace un meci de baraj cu echipa din playoff care termina pe ultimul loc european:

"Te astepti la orice de la cele doua foruri ale noastre, Federatia si Liga. S-a dovedit in campionatul trecut ca se merge dupa ureche, decizii impotriva regulamentului. Ma refer la situatia FCSB-ului din Cupa, cand Federatia a iesit si a zis ca a gresit. A deteriorat intreaga desfasurare si a Ligii si a tot. Am un gust amar pentru tot ce se intampla. Ca sa ridici nivelul fotbalului nu trebuiau neaparat 16 echipe, desi nu sunt impotriva, dar daca vrei sa ridici calitatea fotbalului trebuia VAR, trebuia stabilita problema jucatorului U21. La noi nu au fost probleme, dar eu vorbesc de calitatea jocului si la celelalte echipe care sunt fortate de acest lucru. Aici trebuie sa actionezi eficient, pentru ca eu sunt convins ca prezenta VAR-ului in campionatul trecut, poate nu se mai ajungea la decizia de a juca un meci de campionat ca unul de Cupa. Hai sa invatam cate ceva... Cum e posibil sa spui ca locul 4 din playoff sa joace cu locul 7 din playout. Nu au 30 de etape sa joace in sezonul regulat? Ce e aia? Ce vrei sa gasesti cu o asemenea decizie? Nu inteleg, nu pot sa inteleg. Compari meciurile de playoff cu meciurile de playout? De unde asemenea gandire, e gandire de campionat de judeteana. Sa spuna macar daca s-a supus la vot, dar macar sa vii cu ea sa ne anunti. Sunt indignat de lipsa de reactie a tuturor oamenilor din fotbal. Cum e posibil, cand te bati 30 de etape ca sa ajungi in playoff si apoi sa vina unu sa iti zica: 'hai sa joace si ala care se bate la retrogradare sa joace pentru o participare in cupele europene'. Nu se poate asa ceva!

Echipele care nu au voie sa joace in cupele europene, nu au ce cauta in playoff. In cazul asta ii promovezi pe aia din playout. In sezonul asta, Viitorul a fost din greseala in playout. Ca se calificau pentru cupele europene sau nu, asta e altceva. Dar ei meritau sa fie in playoff. In afara de ei ce echipa din playout merita sa joace in cupele europene? Nu e posibil asa ceva...", a spus Sorin Cartu la Ora Exacta in Sport.