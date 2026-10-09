Bogdan Bălănescu, președintele clubului FC Voluntari, a criticat Comisia Centrală a Arbitrilor, condusă de Kyros Vassaras, și a reclamat lipsa unui răspuns după ce a cerut explicații pentru două faze controversate.

Bogdan Bălănescu: „Acum 3 săptămâni i-am adresat 2 întrebări domnului Vassaras”

Nou-promovata traversează un început dificil de sezon. După 11 etape, FC Voluntari ocupă locul 15, penultimul în clasament, cu opt puncte, după două victorii, două remize și șapte înfrângeri.

Bălănescu susține că i-a adresat două întrebări lui Vassaras în urmă cu trei săptămâni, dar nu a primit niciun răspuns. Oficialul a mai reclamat modul în care au fost anunțate delegările pentru meciurile echipei sale.

„Acum 3 săptămâni i-am adresat 2 întrebări domnului Vassaras, 2 întrebări pertinente, la care nu am primit niciun răspuns. Mai mult, am înțeles că a prezentat cele 3 faze la Comitetul Executiv, ceea ce nu s-a mai întâmplat. Eu am fost acolo în 2 mandate, unul de la Dinamo, altul de la Voluntari, nu s-a întâmplat niciodată ca CCA să vină în fața Comitetului Executiv să prezinte justificări ale unor faze litigioase.

Mai mult, CCA a decis, cum e normal, cu 24 de ore înainte de disputarea meciului, să se afișeze arbitrii delegați. Ne-am uitat și am văzut cu stupoare că se afișase brigada la Sepsi – Dinamo, meci la ora 21:00, iar la noi absolut nimic. Spre miezul nopții am văzut de ce s-a afișat foarte târziu. L-au delegat pe același arbitru, în camera VAR, care a fost și la meciul cu U Cluj, Adrian Cojocaru de la Galați. E incredibil, 2 meciuri la rând. Poate au pus la socoteală meciurile din Liga Națiunilor. Sunt niște lucruri care îmi arată că am avut dreptate vizavi de delegări, de greșelile la adresa noastră. Și jucătorii au simțit o prigoană a arbitrilor la adresa noastră, nu în toate partidele, dar s-a întâmplat. Poate sunt greșeli întâmplătoare, dar, dacă este așa, nu beneficiam și noi măcar de o greșeală până acum?”, a spus Bălănescu pentru sptfm.ro.

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