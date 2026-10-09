Gică Hagi, chemat să antreneze într-o țară surpriză! Răspunsul selecționerului

Gică Hagi, chemat să antreneze într-o țară surpriză! Răspunsul selecționerului Nationala
SPORT.RO
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Gică Hagi a avut un start ratat ca selecționer al României în Nations League.

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RomaniaGica HagiGheorghe HagiGreciaPanathinaikos
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România a pierdut primele patru meciuri. Tricolorii au pierdut în deplasare cu Suedia (scor 1-2), acasă cu Bosnia (scor 2-4), în deplasare cu Polonia (scor 0-6) și acasă cu Suedia (scor 0-1).

Gică Hagi: ”Dacă voi ajunge la Panathinaikos? Cine știe!”

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Gică Hagi, în Polonia - România / Foto Sport Pictures
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Gică Hagi a acordat un interviu cuprinzător pentru presa din Grecia. ”Regele” a vorbit printre altele despre legăturile pe care familia sa le are cu Grecia, dar și despre cariera sa.

Grecii au fost curioși de revenirea lui Gică Hagi pe banca echipei naționale a României, dar și de motivele care l-au făcut să accepte oferta Federației Române de Fotbal.

Eram foarte tânăr pe atunci, tocmai mă retrăsesem din activitatea de jucător. Mi-am dorit întotdeauna să fiu antrenor-manager. Iubesc această profesie. Este complet diferită de cea de jucător. Chiar dacă ai acumulat multă experiență internațională, antrenoratul este cu totul altceva, în sensul că trebuie să știi cum să construiești o echipă și cum să alegi jucătorii potriviți, care se încadrează în planul tău tactic.

Acum am mai multă experiență. Am învățat multe în ultimii 15-20 de ani și simt că sunt pregătit. Sunt foarte încrezător că vom realiza lucruri mărețe”, a spus Gică Hagi pentru Athletiko.

În 2020, s-a vehiculat că Gică Hagi a fost ofertat de Panathinaikos, însă mutarea nu s-a mai concretizat. Totuși, elenii speră să îl vadă la un moment dat pe Hagi în campionatul Greciei sau, de ce nu, la naționala Greciei.

Panathinaikos a fost clubul la care am fost cel mai aproape să ajung. A fost singura posibilitate concretă. De fapt, am avut oferte înainte de 1990, când Vardinogiannis a vrut să mă aducă acolo. Ulterior, nu am acceptat nicio ofertă. Dacă voi ajunge vreodată acolo, cine știe?”, a precizat Hagi.

Gică Hagi nu exclude să antreneze în Grecia

”Regele” spune însă că nu are de gând să părăsească echipa națională în următoarea perioadă, deoarece și-a propus să transforme echipa națională într-o forță. Totuși, Hagi nu exclude posibilitatea ca pe viitor să antreneze în afara României.

Nu știu. În acest moment sunt în România și vreau să fac o treabă excelentă aici, la echipa națională. Este o provocare uriașă pentru mine. Sunt convins că avem talentul necesar și că putem reuși. În primul rând, trebuie să-mi fac treaba foarte bine aici, iar apoi vom vedea. Nu se știe niciodată unde poți ajunge, atât timp cât rămân sănătos și Dumnezeu are grijă de mine.

Din punct de vedere profesional, iubesc fotbalul, îl iubesc cu adevărat și voi continua să activez în acest domeniu”, a adăugat ”Regele”.

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