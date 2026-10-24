”Dubla” lui Rodrigo Martins și reușita lui Mario Ioniță au adus trei puncte importante pentru prahoveni, care rămân pe locul patru după această rundă. Moldovenii au marcat în minutul 65, prin Andrei Dumiter, dar n-au putut întoarce soarta partidei.

Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoșani, are planuri mari la echipa sa, la care spune că a investit, în total, peste 35 de milioane de euro.

După înfrângerea cu Petrolul, omul de afaceri a spus că va merge în continuare pe mâna antrenorului Marius Croitoru, chiar dacă l-a criticat în termeni duri în urma acestui eșec.

Valeriu Iftime a investit 35 de milioane de euro la Botoșani

„Am vorbit astăzi și cu asociatul meu, care stă mai aproape de fotbal, domnul Parfenov. Eu stau în fotbal de 15 ani, sunt acolo, nici bine, nici rău, dar prea mulți bani cheltuiți. Am o experiență și pot să spun că încerc cu toate resursele mele să schimb ceva radical în club, dacă o să pot. Sper să pot! Asta înseamnă marketing, vânzări. Toate merg în măsura în care echipa asta funcționează și are un viitor. Cred că trebuie un implant de știință a fotbalului.

(...)

Socoteala e simplă. În ultimii patru ani, vreo 16 milioane de euro, până la promovarea în Liga 1 încă vreo 15... am pierdut vreo 35 de milioane de euro. Ce am încasat din tot felul de lucruri, diferența înseamnă 35 de milioane de euro”, a spus Iftime, la emisiunea ”VOYO SPORT LIVE”.

Pentru FC Botoșani, aceasta a fost a doua înfrângere la rând în campionat, după ce în runda precedentă a fost învinsă de Dinamo în deplasare, scor 2-0.

Moldovenii ocupă, în prezent, locul 11, cu 14 puncte, și se pregătesc pentru un alt test dificil. În următoarea rundă se vor deplasa la Craiova pentru a înfrunta campioana Universitatea.