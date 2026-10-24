În ultimii ani, Păunescu a fost o apariție tot mai rară în spațiul public, după ce a fost diagnosticat cu Alzheimer. Fostul președinte din Ghencea nu a fost, nici în trecut, ferit de probleme de sănătate. Chiar el a recunoscut că a avut nu mai puțin de cinci hernii. Anunțul decesului său a fost făcut de AS47, pe rețelele de socializare.

De-a lungul ultimilor ani, Viorel Păunescu a dezbătut de mai multe ori scandalul pentru identitate și palmares între FCSB și CSA Steaua. Printre altele, acesta a dezvăluit și cum s-a făcut trecerea de la Clubul Sportiv al Armatei la AFC Steaua.

Viorel Păunescu: ”Steaua nu a fost niciodată a mea”

„Vreau să vă spun, ca să fie lămurit pentru toată lumea: eu nu am luat niciodată echipa de la Armată. S-a constituit o asociație nonprofit pentru ca fotbalul să fie profesionist.

Atunci a avut loc, la Clubul Sportiv al Armatei, unde se afla echipa, o adunare generală la care au participat 90 de membri fondatori. În urma alegerilor de atunci, eu am fost ales președintele Consiliului de Administrație al AFC Steaua București, care a preluat activitatea și tot ce avea secția de fotbal.

Când s-a constituit clubul, eu nu am mai rămas președintele asociației, nu am mai fost președinte. Echipa nu a fost niciodată a mea, nu a fost a nimănui, nu a avut acționari. A existat doar un Consiliu de Administrație care a fondat această asociație”, spunea Păunescu la Digi Sport, în urmă cu câțiva ani.

În 2023, fostul președinte al AFC Steaua a completat: „Când s-a făcut preluarea eu nu m-am băgat, m-am retras. Am avut o perioadă bună atunci, am luat titlul cu Victor Pițurcă. Steaua este cea a Armatei, ea a câștigat Liga Campionilor, echipa din Liga 2.

Suporterii mă respectă și mă sună și în ziua de azi, vorbesc cu ei. FCSB are treaba ei, eu am rămas în relații bune cu Gigi Becali”.

Viorel Păunescu a fost președintele AFC Steaua între 1998 și 2003

Viorel Păunescu a fost un personaj emblamatic pentru istoria recentă a Stelei, fiind președintele Asociației Fotbal Club Steaua București (AFC Steaua), care a preluat echipa în 1998 de la Clubul Sportiv al Armatei.

În 2003, clubul a fost preluat de societatea lui Gigi Becali, acțiune care a stat la baza conflictului privind identitatea și palmaresul clubului din Ghencea.

În anii în care Steaua și FCSB s-au ”războit” prin tribunale, Clubul Sportiv al Armatei a câștigat palmaresul din intervalul 1947-1998, dar titlul din 1998-2003, câștigat pe vremea când AFC Steaua era la conducerea, nu a fost atribuit niciunei părți.