Starul Turciei, avertisment înaintea barajului cu România de la Istanbul: "Grijă la urechi!"

Turcia și România se vor înfrunta la Istanbul, joi, 26 martie, de la ora 19:00, în semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială.

Ferdi Kadioglu (26 de ani), unul dintre starurile naționalei Turciei, a prefațat play-off-ul pentru Cupa Mondială într-un interviu pentru site-ul oficial al FIFA. Fundașul stânga de la Brighton a vorbit despre atmosfera incandescentă așteptată pe arena lui Beșiktaș, acolo unde va avea loc duelul cu România.

Ferdi Kadioglu, interviu pentru FIFA înainte de Turcia - România: "Va fi foarte, foarte multă gălăgie"

La fel ca alți coechipieri, Kadioglu spune că Turcia este "obligată" să meargă la turneul final după o pauză foarte lungă. Ultima participare la Cupa Mondială datează din 2002, când turcii au obținut locul 3.

"Va fi foarte, foarte multă gălăgie. Oamenii din stadion trebuie să aibă grijă la urechi.

Pentru noi este obligatoriu să mergem la Cupa Mondială. Avem o șansă foarte mare de a ne califica și ar fi un sentiment deosebit, având în vedere că a trecut atât de mult timp de la ultima participare. Știm că avem o echipă excelentă cu jucători de calitate și multă experiență.

Am demonstrat în ultimii ani că ne-am îmbunătățit, inclusiv contra echipelor mari. Nu ne e frică de nimeni. Am câștigat contra Germaniei și Austriei. E adevărat, contra Spaniei am suferit un eșec drastic, dar la retur am obținut o remiză. Învățăm din greșeli și am încredere deplină în echipa noastră", a spus Kadioglu.

Învingătoarea din duelul Turcia - România va înfrunta în finala play-off-ului pentru Mondial, programată pe 31 martie, câștigătoarea din partida Slovacia - Kosovo.

Ferdi Kadioglu a lăsat Olanda pentru Turcia

Ferdi Kadioglu s-a născut în Olanda, și-a făcut junioratul la NEC Nijmegen, iar în 2018, la vârsta de 19 ani, a fost cumpărat de Fenerbahce, unde a petrecut șase sezoane.

În 2024, Brighton l-a cumpărat pe fundașul stânga în schimbul sumei de 30 de milioane de euro. Kadioglu este un titular obișnuit sub comanda lui Fabian Hurzeler, cu 34 de meciuri strânse deja în actuala stagiune.

Kadioglu a jucat la toate naționalele de juniori pentru Olanda, însă la seniori a ales să reprezinte Turcia. A debutat în 2022, iar până acum a strâns 28 de apariții, inclusiv 5 la Campionatul European din 2024.

