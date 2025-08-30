OFICIAL Un nou transfer în Superliga! Lovitura dată de revelația startului de sezon

Alexandru Hațieganu
FC Argeș a oficializat transferul unui jucător și a făcut anunțul.

Piteștenii l-au adus pe Robert Popescu de la FC Voluntari, astfel că aripa stânga va reveni în Superliga.

În stagiunea trecută jucătorul de 22 de ani a evoluat, sub formă de împrumut, la FC Hermannstadt, unde a adunat 33 de partide și a reușit trei goluri în tricoul sibienilor.

Robert Popescu a fost format la academia FCSB-ului și ajuns la FC Voluntari în iulie 2022.

„Robert Popescu este un tânăr fotbalist născut pe 9 martie 2003 la Craiova. Cu o înălțime de 1,89 metri, Popescu poate juca atât ca mijlocaș central ofensiv, cât și ca aripă stângă, demonstrând o versatilitate apreciată în fotbalul modern.

Acesta a jucat de-a lungul carierei la FC Voluntari și AFC Hermannstadt. În sezonul trecut a îmbrăcat tricoul echipei sibiene, jucând 33 de meciuri în toate competițiile și reușind să marcheze 3 goluri. Robert Popescu a acumulat 65 de apariții de-a lungul carierei pentru Voluntari și Hermmanstadt, marcând 7 goluri și oferind 2 pase decisive. Cele mai multe meciuri le-a disputat în SuperLiga, unde a bifat 39 de apariții și a înscris 4 goluri. Acesta a semnat un angajament valabil pe 3 sezoane cu FC Argeș.

Bine ai venit în Familia Vulturilor și mult succes în tricoul alb-violet!”, se arată pe pagina oficială de Facebook a lui FC Argeș.

300.000 de euro este cota lui Robert Popescu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

