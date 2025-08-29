Ce a spus Denis Ciobotariu când a fost întrebat despre lupta la titlu în Superliga

Întrebat despre la titlu, fundașul central a fost rezervat și a punctat că important pentru Rapid este să intre prima dată în play-off.

Denis Ciobotariu s-a bucurat de primul gol marcat în acest nou sezon al Superligii.

În partea a doua, UTA a încercat să micșoreze avantajul creat în prima parte de trupa lui Gâlcă, dar „alb-vișinii” nu au oferit emoții în apărare.

Rapidul a continuat să preseze și au reușit și golul de 2-0, în urma unei reluări din prima a lui Alex Dobre la centrarea excelentă a lui Andrei Borza.

Giuleștenii au deschis scorul prin Denis Ciobotariu în minutul 13, în urma unei lovituri de colț executate perfect de Petrila.

„Mă bucur foarte mult că am câștigat, mă bucur că am reușit să marchez pentru că nu am mai făcut-o de mult timp.

Suntem neînvinși deocamdată, putem spune că un aspect pozitiv nu am mai luat gol. Vrem să ne îmbunătățim jocul de la meci la meci, asta e important.

Se lucrează fazele fixe, nu prea sunt eu acolo, dar de asta așa a fost și mă bucur că am marcat.

(n.r. Cum ești, pentru că ai gheață la genunchi) Cred că sunt bine, am avut o problemă în minutul 20, dar dacă am reușit să continui cred că sunt bine.

Orice jucător de fotbal își dorește să fie la echipa națională, dar nu îmi rămâne decât să mă pregătesc mai bine.

(n.r. E un avantaj că două dintre rivalele la titlu vor juca în cupele europene?) Poate fi și un avantaj și un dezavantaj pentru că capătă experiență cu meciurile tari din cupele europene, mai e mult până la lupta la titlu, momentan să intrăm în play-off și mai vedem.”, declarat Denis Ciobotariu.

Rapid rămâne pe poziția a doua, dar se apropie la doar un punct de liderul U. Craiova, în timp ce UTA a suferit prima înfrângere din acest sezon și cel mai probabil va pierde poziția a treia.

