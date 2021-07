Un nou stadion se va construi in Romania! O echipa din playoff va beneficia de o arena ultramoderna 

Compania Nationala de Investitii va finantat construirea unui nou stadion.

Dupa ce a intrat in premiera in playoff in sezonul trecut, terminand campionatul pe locul 5, Academica Clinceni va beneficia de un nou stadion. Constructia noii arene va fi finantata de Compania Nationala de Investii, cum a fost si in cazul stadioanele din Ghencea si Giulesti, si va avea o capacitata de 8 000 de locuri. Anuntul a fost facut public chiar de clubul ilfovean.

"Consiliul Local Clinceni si Consiliul Judetean Ilfov pregatesc constructia unui nou stadion in Comuna Clinceni. Proiectul va fi finantat de Compania Nationala de Investitii. Arena, cu o capacitate de 8000 de locuri, va fi amplasata in zona Complexului Belvedere Clinceni", a anuntat clubul din Ilfov pe pagina oficiala de Facebook.

Tot vineri, Academica Clinceni si-a prezentat noul logo care va fi imprimat pe tricoul baietilor lui Poenaru din sezonul acesta.