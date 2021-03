Soc la Poli Iasi! Echipa s-a despartit de unul dintre cei mai importanti jucatori din ultimii ani! Avea aproape 200 de meciuri pentru club

Problemele continua la Iasi, iar clubul nu pare sa se regaseasca.

Chiar daca oamenii din conducerea clubului au promis ca situatia se va indrepta, iesenii au in continuare mari probleme. Jucatorii ameninta cu greva fiindca sunt neplatiti de mai multe luni, noul antrenor al echipei, Nicolo Napoli, e cu bagajele facute in cazul in care nu i se aduc 4 jucatori asa cum i-au promis sefii clubului, iar acum un om de baza a parasit corabia.

Cosmin Frasinescu, piesa foarte importanta in angrenajul echipei in ultimii ani, si-a reziliat contractul cu formatia moldoveana, dupa cum se arata intr-un comunicat postat pe site-ul oficial al clubului. Jucator emblematic pentru Poli Iasi in ultimele sezoane, Frasinescu a bifat 196 de partide in tricoul echipei moldave, in care a reusit si 8 goluri.

Este unul dintre cei mai longevivi jucatori aflati in activitate din Liga 1, cu peste 400 de prezente in primul esalon al fotbalului romanesc. Anuntul este cu atat mai suprinzator cu cat fundasul a evoluat in 16 partide in acest sezon, fiind chiar utilizat in 4 din ultimele 5 partide din Liga 1 ale iesenilor.