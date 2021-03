Poli Iasi a ramas fara presedinte pana la finalul sezonului! Anuntul de ultima ora al lui Ciprian Paraschiv

Poli Iasi sta pe un butoi de pulbere dupa evenimentele din ultima perioada.

Andrei Cristea a fost demis din functia de antrenor, acesta anuntand ulterior ca nu vrea sa mai ramana la echipa nici ca fotbalist.

Situatia starnita de masurile drastice impuse de primarul Mihai Chirica l-a determinat pe presedintele clubului, Ciprian Paraschiv, sa anunte ca vrea sa intre in concediu fara plata pana la finalul acestui sezon.

"Din motive personale, independente de vointa mea, am solicitat Consiliului Director intrarea in concediu fara plata, dupa meciul cu FC Arges, pana la finalul sezonului. Nu vreau sa stingheresc, astept cu nerabdare strategia alternativa pentru viitorul clubului.

Ce am mai reusit? Am pus punct unei imagini de club second-hand si am taiat sinecurile multiple, in ciuda oricarei adversitati hranite din orgolii personale si hraparete. Am facut lucruri normale in orice club care se doreste modern, echilibrat, stabil. Sau care ar trebui sa se doreasca asa.

Las un club cu licenta ca si luata, cu bonusurile de ramanere in Liga 1 achitate, cu primele la zi, cu salariile la zi pe 2020 si mici restante in acest an. Si mai cred ca alaturi de Andrei Cristea atingeam si obiectivul acestui sezon", a fost mesajul postat de Ciprian Paraschiv, pe pagina personala de Facebook.

In acest moment, Poli Iasi este pe ultimul loc in clasamentul Ligii 1, cu 16 puncte acumulate in 24 de etape. Urmatorul meci al iesenilor este programat luni, pe terenul celor de la FC Arges, de la ora 17:30.