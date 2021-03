Reactia lui Poli Iasi dupa ce Andrei Cristea a fost acuzat ca i-ar fi dorit moartea arbitrului Radu Petrescu! "Nu era aplaudat ca la teatru la fiecare decizie luata!"

Andrei Critea, antrenorul lui Poli Iasi a fost acuzat ca i-ar fi dorit moartea arbitrului Radu Petrescu.

Radu Petrescu, arbitru delegat la partida Poli Iasi – Voluntari, scor 0-2, a scris in raportul sau ca Andrei Cristea i-a transmis: "mai bine mureai la operatie". In acel moment, antrenorul lui Poli se afla in tribune, fiind suspenedat. Reactia lui Cristea, care nu a respectat suspendarea si a intrat pe gazon la sfarsitul meciului, a venit dupa ce Radu Petrescu a fost operta de doua ori pe creier.

Presedintele lui Poli Iasi, Ciprian Paraschiv, a negat aceste evenimente, dar recunoaste ca Andrei Cristea i-ar fi adresat cuvinte grele arbitrului.

"Am inteles ca arbitrul a scris ca a fost jignit de Andrei Cristea. Cuvintele sunt foarte grele, noi nu le agream in oras si in club. Andrei a spus ca el nu a zis asa ceva. Ma si mira, pentru ca o parte din meci am stat in tribuna. Toti din jurul meu mi-au spus ca nu a spus asa ceva, nu stiu cum si-ar fi putut da seama arbitrul ca Andrei a fost, din grup, cel care l-a jignit.

Arbitrul nu era aplaudat ca la teatru la fiecare decizie luata, din punctul meu de vedere a fost o delegare neinspirata. La ultimul meci de anul trecut, cu Sibiul, au fost multe faze controversate. Cred ca era de evitat delegarea la un meci intre locurile 15 si 16. Nu am de ce sa iau o decizie disciplinara impotriva lui Andrei Cristea, ne vom apara si noi la Comisii", a declarat presedintele lui Poli Iasi pentru Looksport.