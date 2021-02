Gaz Metan - UTA Arad, LIVE TEXT de la 12:30 | Lovita de Covid-19, UTA nu a mai castigat de 3 etape! Echipele probabile

12:30

GAZ METAN - UTA ARAD

Prima partida a zilei le pune fata in fata pe Gaz Metan Medias si UTA Arad.

Dupa 24 de etape, mediesenii ocupa locul 12, cu 28 de puncte, in timp ce UTA este pe a opta pozitie a clasamentului, cu 30 de puncte.

Gaz Metan vine dupa doua infrangeri, cu FC Botosani (1-2) si CFR Cluj (0-1), ultima victorie in Liga 1 fiind obtinuta in fata celor de la Chindia Targoviste (1-0), la inceputul lunii februarie.

De cealalta parte, UTA nu a mai castigat de 3 etape in Liga 1. In ultimele meciuri, aradenii au reusit 3 remize, cu FC Hermannstadt (1-1), Chindia Targoviste (1-1) si FC Botosani (0-0).

In partida din turul campionatului, Gaz Metan s-a impus cu 3-1, in deplasare, in fata echipei lui Lazslo Balint, golurile victoriei fiind inscrise de Deaconu si Dumitru, care a reusit o dubla.

Meciul dintre Gaz Metan Medias si UTA Arad este programat de la ora 12:30 si va fi transmis in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.

Echipele probabile:

Gaz Metan: Buzbuchi - Butean, Baco, Yuri Matias, Velisar - Deaconu, Francisco, Chamed - Ze Manuel, Nitu, Valente

UTA Arad: Balauru - Peteleu, Melinte, Ilie, Siliakov - Miculescu, Vorobjovas, Rosu, Rusu - Hora, Roger