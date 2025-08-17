Gabriel Torje, fostul idol din "Ștefan cel Mare", a prefațat derby-ul dintre Rapid și FCSB din etapa a șasea a SuperLigii și a oferit un pronostic care înclină balanța spre giuleșteni.



Înaintea confruntării de pe Arena Națională, rivalitatea dintre cele două galerii atinge cote maxime, iar situația din clasament adaugă și mai multă presiune. Rapid vine după o serie de cinci meciuri fără înfrângere, în timp ce FCSB traversează o perioadă neagră, cu doar patru puncte acumulate și trei eșecuri consecutive în campionat.



"Favorită este Rapid"



Recunoscut ca un simbol al lui Dinamo, Gabriel Torje nu a ezitat să-și exprime părerea tranșantă despre meciul rivalelor. Fostul internațional consideră că forma de moment o recomandă pe Rapid ca principală pretendentă la victorie, chiar dacă a încercat să nuanțeze inițial.



"Eu spun că Rapid este favorită, va fi un meci interesant", a punctat Torje, adăugând: "Șansele sunt 50-50, dar favorită e Rapid".



Mai mult, fostul mijlocaș vede o posibilă victorie a giuleștenilor drept un pas uriaș în lupta pentru campionat. "Dacă Rapid câștigă, va lua o opțiune serioasă, ar putea avea o șansă să se bată pentru titlu. Pur valoric, FCSB trebuia să câștige cu toate echipele din campionat", a mai spus Torje pentru Digi Sport.

