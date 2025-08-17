Fundașul central, aflat în dizgrația conducerii giuleștene, a primit o propunere concretă de la echipa antrenată de Laszlo Balint, care îi garantează un post de titular.



Aflat sub contract cu Rapid până în vara lui 2026, Iacob are acordul clubului de a pleca liber de contract, după ce a refuzat un împrumut în Polonia, la Katowice.



Balint are nevoie de întăriri în defensivă



Antrenorul celor de la Oțelul, Laszlo Balint, este cel care insistă pentru aducerea lui Paul Iacob. Tehnicianul se confruntă cu mari probleme în centrul apărării, fiind nevoit să improvizeze chiar în runda precedentă, jucată împotriva Rapidului, din cauza suspendării lui Vadik Murria.



Deși pe urmele sale se mai află și FC Botoșani, unde a evoluat sub formă de împrumut în a doua parte a sezonului trecut, oferta gălățenilor pare să fie prioritară, susține GSP.



Situația lui Iacob la Rapid este una tensionată. Fundașul s-a întors în Giulești în această vară, după o operație de hernie de disc suferită în toamna trecută. Deși a fost reprimit în lot în urmă cu trei săptămâni, la intervenția AFAN, el se pregătește separat de restul echipei, sub comanda unui antrenor secund.



Ruptura dintre Iacob și club a fost accentuată de conflictul pe care l-a avut cu suporterii la finalul sezonului 2023-2024, dar și de refuzul de a pleca în Polonia, deși se deplasase pentru a semna contractul.



Paradoxal, în luna mai a acestui an, fundașul avea planuri mari în Giulești. "Nu vreau să spun peste câțiva ani că doar am jucat la Rapid, vreau să las ceva în urmă, îmi doresc cel puțin un trofeu cu Rapid până îmi voi termina contractul", spunea Paul Iacob pentru sursa citată mai sus. Acum, viitorul său pare legat de un transfer la o altă echipă din Superliga.

