Un fost antrenor din Liga 1 cere o suspendare uriasa pentru Fofana, dupa reactia avuta fata de Istvan Kovacs! "Da-i, ma, zece etape! La Medias s-a batut prin vestiar!"

Universitatea Craiova a remizat pe teren propriu cu Sepsi, scor 0-0.

In ultimele minute ale partidei, Boubacar Fofana a primit cartonasul galben dupa un fault la mijlocul terenului si s-a dus furios catre arbitrul Istvan Kovacs, pentru a-i reprosa decizia luata. Jucatorul lui Sepsi a primit al doilea galben si a fost eliminat pentru proteste. Acest lucru l-a suparat si mai tare, a mers din nou catre central, iar colegii au intervenit pentru ca lucrurile sa nu degenereze.

Dupa acest eveniment, Vasile Miriuta cere 10 etape de suspendare pentru jucatorul din Guineea.

"Eu nu inteleg. Sa te duci asa la Istvan Kovacs. Da-i, ma, zece etape! Am inteles ca si la Medias s-a batut prin vestiar. E inadmisibil. Uite, mai sa-i dea un cap lui Istvan. Eu i-as da cinci etape, minimum, nici nu as sta de vorba! Stai, ma, pe banca sau in tribuna si vezi-ti de treaba. Sper ca Leo Grozavu sa ia masuri, desi, ca antrenor, iti aperi jucatorii", a declarat Vasile Miriuta, pentru LookSport.

Mijlocasul defensiv a ajuns la Sepsi vara trecuta, din postura de jucator liber de contract, dupa ce s-a despartit de Gaz Metan. Fofana a jucat 18 partide pentru nationala din Guineea si este cotat de catre Transfermarkt la 450.000 de euro.