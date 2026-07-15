Adrian Mihalcea, tehnicianul „Bătrânei Doamne”, consideră că echipa este mai puternică decât în sezonul trecut, după ce conducerea a reușit să păstreze nucleul de bază și să aducă mai mulți jucători cu experiență în fotbalul românesc.

Adrian Mihalcea: „Vreau să ne calificăm pentru prima dată în play-off”

UTA va debuta în noua ediție a SuperLigii sâmbătă, 18 iulie, de la ora 21:15, în deplasare, împotriva campioanei Universitatea Craiova. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Înaintea startului de sezon, Adrian Mihalcea a explicat care sunt obiectivele formației sale.

„Cred că cel mai mare succes în acest an este că am reușit să îi ținem la echipă pe cei care au dus greul și au avut evoluții remarcabile. Mă refer la Pospielov, Tzionis, Roman, Coman, Abdallah. Au fost oferte, dar s-au făcut unele sacrificii pentru a-i păstra.

Am adus jucători care cunosc campionatul României, precum Papeau, Oaidă, Dorobanțu și Pitu. Sinani l-am adus din Liga a III-a din Italia, căutam un atacant tânăr. Nu am vrut multe transferuri, ci doar fotbaliști care să dubleze pozițiile unde aveam nevoie. Mai vrem să aducem cel puțin un jucător și apoi cred că ne vom declara mulțumiți”, a declarat Mihalcea pentru Sport Total FM.

„Dacă am reușit locul 7 anul trecut, de ce să nu ne batem pentru play-off? Sunt echipe mult mai pregătite financiar, dar vrem să încercăm. Realist, locurile 1-8 reprezintă obiectivul, dar eu vreau unul mai îndrăzneț. Vreau să muncim pentru asta.

Anul trecut cred că ne-a lipsit calitatea lotului, se vedea diferența când făceam schimbări și nu am putut menține ritmul. Acum s-au făcut eforturi, s-au păstrat jucătorii importanți și au fost aduși fotbaliști de calitate. Vreau să ne calificăm pentru prima dată în play-off”, a mai spus tehnicianul.

UTA a fost aproape de play-off în sezonul trecut

În ediția precedentă de campionat, UTA Arad a încheiat sezonul regulat pe locul 8, cu 43 de puncte, după 11 victorii, 10 remize și nouă înfrângeri.

Formația arădeană a ratat calificarea în play-off la doar șapte puncte de FC Argeș, echipa care a ocupat ultimul loc calificabil.

În play-out, UTA a avut un parcurs solid și a terminat pe primul loc, cu 39 de puncte, reușind să încheie sezonul înaintea unor formații precum FCSB, FC Botoșani sau Oțelul Galați.