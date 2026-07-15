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În perspectiva debutului noului sezon competițional, Kyros Vassaras, președintele Comisiei Centrale a Arbitrilor, a organizat o serie de întâlniri cu reprezentanții cluburilor din Superligă și ai presei sportive.

Motivul întâlnirilor dintre Kyros Vassaras și oficialii din Superligă

Scopul principal al acestor discuții a fost prezentarea noilor modificări ale Legilor Jocului, consolidând astfel strategia de comunicare transparentă a CCA, potrivit frf.ro.

Demersul a vizat implicarea tuturor actorilor importanți din fotbalul românesc, desfășurându-se după cum urmează:

Sâmbătă, 11 iulie: Prima sesiune online a reunit reprezentanții echipelor Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, formații care aveau să dispute Supercupa României a doua zi. Tot în cadrul acestei sesiuni au participat și oficialii Sepsi OSK, care au optat pentru acest interval din considerente de program.

Marți, 14 iulie: A fost organizată o a doua sesiune online, dedicată celorlalte 13 cluburi din primul eșalon, asigurând astfel informarea întregului campionat.

Miercuri, 15 iulie: Kyros Vassaras a invitat reprezentanții mass-media la o discuție informală, la Mogoșoaia. Această întâlnire a avut rolul de a facilita un dialog deschis și transparent pe teme de actualitate din domeniul arbitrajului, contribuind la o mai bună înțelegere a deciziilor luate pe teren.

Reprezentanți ai tuturor echipelor din primul eșalon au dat curs invitației CCA, confirmând interesul comun pentru alinierea la noile standarde și regulamente. Un lucru îmbucurător este și faptul că la întâlnirea cu media au fost prezenți cinci comentatori de la deținătorii de drepturi, dar și doi realizatori de emisiuni.

„CCA transmite mulțumiri tuturor participanților, antrenori, jucători, membri ai staff-urilor administrative și jurnaliști, și consideră că succesul și calitatea arbitrajului depind direct de menținerea unui dialog constant între toți cei implicați în fenomenul fotbalistic”, a adăugat FRF.