Florin Talpan, tras la răspundere de MAPN. Biroul lui a fost sigilat. Valeriu Roșu: ”Există o procedură disciplinară în curs”

General-maior Valeriu Roșu, locțiitorul șefului departamentului pentru relația cu Parlamentul și calitatea vieții personalului, a susținut miercuri o conferință de presă în care a discutat despre bugete, dar și despre promovarea Stelei în primul eșalon.

A fost întrebat, printre altele, de unul dintre reprezentanții mass-media despre o situație prin care ar trece Florin Talpan, căruia i-a fost sigilat biroul și căruia i-ar fi fost ridicat laptopul de serviciu.

”Vă întreb o chestie punctuală. Ce se întâmplă, care e situația domnului Colonel Florin Talpan? Biroul său a fost sigilat, înțeleg că i s-a ridicat și laptopul de serviciu. Ce s-a întâmplat și care e situația lui?”, a fost întrebat generalul de unul dintre jurnaliștii prezenți la conferința de presă.

”Nu aș fi vrut să includem în această conferință de presă subiecte punctuale legată de personalul clubului. Sigur, consilierul juridic la care ați făcut referire a avut, mă rog, câteva chestiuni disciplinare de lămurit în toată această perioadă.

Și aici sunt două aspecte. Discutăm prima dată de o procedură disciplinară de protecția informațiilor clasificate”, a spus Valeriu Roșu.

Generalul MAPN a fost, ulterior, oprit de același reprezentant mass-media: ”Avem informații că terțe persoane ar fi avut acces prin intermediul lui informații în dosarele în care este implicat. Despre asta e vorba? E grav că i s-a sigilat biroul și i s-a ridicat laptopul”.

”Dați-mi voie să vă răspund. Chestiunea prezenței altor persoane din afara clubului la informații din cadrul clubului ar fi putut să aibă loc cu concursul domnului Colonel Talpan. Eu nu pot confirma această informație, pentru că există o procedură disciplinară în curs. Și nu doar atât. Sunt organe abilitate care vor da o soluție în acest caz. Nu aș putea să vă dau o soluție sau ce s-a întâmplat în această perioadă, pentru că ar însemna să aduc atingere la dreptul de apărare al domnului colonel și aș pune o amprentă asupra modului de desfășurare al activității Comisiei care face aceste cercetări.

Ce pot să vă spun e că laptopul care a fost sigilat nu e al Unității, e un laptop personal introdus de ofițer în biroul dumnealui, o zonă cu acces restricționat. Dumnealui are din partea clubului acces la un sistem informatic acreditat, legat în rețea, de pe care nu pot fi transmise informații către terțe persoane, fapt pe care nu l-a făcut. El își desfășoară activitatea pe sistemul informatic asigurat de către club”, a spus generalul.