Cea mai mare pacaleala din istoria fotbalului romanesc! Cu cati se alege Julio Baptista de la CFR dupa 43 de minute petrecute pe teren. Brazilianul NU mai poate juca

Adus cu surle si trambite la CFR Cluj pentru a pune umarul la calificarea campioanei Romaniei in grupele unei competitii europene, Julio Baptista, un jucator cu un CV impresionant, a ajuns sa fie cea mai mare pacaleala din Liga I.

Julio Baptista, in varsta de 37 de ani, are sanse mici sa mai joace pentru CFR Cluj. Brazilianul nu o mai poate face din cauza accidentarilor. Potrivit cotidianului Gazeta Sporturilor, care a aflat situatia medicala a lui Baptista, brazilianul are un genunchi distrus.

Baptista a jucat 43 de minute pentru CFR Cluj si a incasat pana acum un munte de bani. El are un salariu lunar de 52.000 euro pe luna!

Sursa citata mai scrie ca CFR Cluj trebuie sa ii achite lui Julio Baptista suma de 900.000 euro net indiferent daca acesta joaca sau nu, pana la finalul contractului. El a semnat in vara lui 2018 pe un an si jumatate.

"Inca de cand a venit se vedea ca vrea la antrenamente, dar se chinuie, nu mai poate", a spus o sursa a Gazetei.

Fostul atacant al lui Real Madrid, al Romei si al lui Arsenal a facut in iarna un tratament cu celule stem, dar acesta nu a dat rezultatele scontate. Cartilagiul genunchiului sau stang este distrus. Acum, fotbalistul a transmis ca mai are nevoie de timp.

Gazeta Sporturilor mai scrie ca Julio Baptista a venit dupa ce impresarul sau a discutat personal cu patronul Nelu Varga, iar acesta din urma a fost incantat de oportunitate.

Vor incerca rezilierea



Cel mai probabil, CFR Cluj va incerca sa scape de Julio Baptista si de povara financiara a sederii sale la Cluj. Ardelenii ii vor propune rezilierea contractului, dar ramane de vazut daca acesta va accepta, avand in vedere ca este vorba despre o suma de bani atat de mare.