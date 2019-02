BREAKING NEWS | Cadavrul din avion a fost scos la suprafata! Primul anunt facut de britanici despre identitatea acestuia

Scafandrii au reusit sa recupereze un cadavru din avionul descoperit pe fundul Canalului Manecii, in care se presupune ca si-au gasit sfarsitul Emiliano Sala si pilotul Ibbotson.

Autoritatile britanice anunta ca au reusit sa recupereze un cadavru din epava gasita pe fundul Canalului Manecii, in care se prespune ca si-au gasit sfarsitul Emiliano Sala si pilotul aeronavei.

Potrivit presei din Marea Britanie, trupul neinsufletit a fost trimis la morga pentru expertiza, fara ca identitatea sa fie dezvaluita.

AAIB (Air Accidents Investigation Branch) anunta ca urmatorul pas este recuperarea epavei avionului din apa. Acest lucru va fi posibil atunci cand si conditiile meteorologice o vor permite.

"Dupa o observare atenta a locului accidentului folosind vehicule operate de la distanta (ROV - remotely operated vehicle) s-a luat decizia de a incerca o operatiune de recuperare. In conditii dificile, AAIB si specialistii contractati pentru aceasta misiune au reusit sa recupereze corpul observat in epava. Operatiunea s-a desfasurat in cea mai demna maniera posibila, iar familiile au fost tinute tot timpul la curent.



Din pacate, incercarile de a recupera epava avionului nu au avut succes, iar ulterior vremea rea ne-a fortat sa readucem vehiculele la nava. Prognoza meteo nu e buna pentru viitorul apropiat asa ca am luat decizia dificila de a opri operatiunile. Cadavrul a fost dus la Portland pentru a ajunge apoi la morga din Dorset", se arata in comunicatul AAIB.

Avionul s-a prabusit in data de 21 ianuarie, in timp ce Sala era transportat de la Nantes la Cardiff. Atacantul argentinian tocmai fusese cumparat de Cardiff cu aproximativ 20 milioane de euro.