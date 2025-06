Dinamo a anunțat ieri transferul internaționalului cipriot Charalampos ”Champos” Kyriakou.

Mijlocașul central în vârstă de 30 de ani este titular în naționala din Insula Afroditei și este o veritabilă legendă la Apollon Limassol, echipă cu care a câștigat inclusiv titlul de campion în Cipru.

Declarațiile ultimului venit în ”haită”, cipriotul Charalampos Kyriakou



”Cred că Dinamo este un club mare, cu o istorie bogată, știu unde am venit. Vreau să scriu un nou capitol alături de echipă.

Știu că au fost ceva probleme în trecut, dar istoria a fost scrisă, acum e momentul să scriem un nou capitol.

Visul meu, când am început să joc fotbal, a fost să joc și în străinătate, oportunitatea a venit în această vacanță, am discutat cu antrenorul și am simțit că este momentul să fac acest pas, să fac ceva special. Dar acum e momentul să arătăm că vorbele frumoase din afara terenului nu sunt doar vorbe, vor fi realitate.

Cred că fiecare echipă din lume are zile bune și rele, am trecut prin toate etapele, știu că trebuie să aduc mentalitatea în vestiar, pe teren, dar cel mai important lucru sunt rezultatele. Dacă vom avea rezultate, oamenii ne vor susține.

Învățăm, dacă pierdem, dacă câștigăm, continuăm să creștem.

Sper să dau tot ce am mai bun, e ușor să vorbești, doar acțiunile contează în sport, sunt entuziasmat și abia aștept să arăt ce pot să fac pe teren.

În primul rând, mă bucur că m-ați primit aici, din partea mea, voi da totul pe teren pentru a avea rezultate și să fim cei mai puternici din România”, a declarat proaspătul dinamovist Charalampos ”Champos” Kyriakou pentru 48TV, citat de Radio Dinamo 1948.