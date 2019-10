SENZATIONAL! DINAMO AR TREBUI SA SE TEAMA! Scorul zilei din Romania vine din Liga 3! Foresta Suceava, victorie la scor cu CSM Pascani

Foresta Suceava a invins-o fara probleme pe CSM Pascani, pe teren propriu.

Echipa lui Petre Grigoras s-a distrat pe teren propriu cu CSM Pascani, in poarta careia a inscris nu mai putin de 10 goluri. Scorul a fost deschis de Robert Martin in minutul 14, iar la pauza era deja 3-0. In cea de-a doua repriza, jucatorii Forestei si-au inceput recitalul de goluri.

Robert Martin a mai inscris de doua ori, realizand astfel hat-trick-ul, performanta reusita si de Andrei Cerlinca. Alexandru Marin au reusit dubla, iar Paul Mateciuc si Vasile Hagiu au inscris si ei cate un gol.

Foresta Suceava a eliminat Gaz Metanul lui Edi Iordanescu din Cupa Romaniei, iar acum se pregateste sa reediteze cea mai mare revenire din istoria fotbalului romanesc, impotriva celor de la Dinamo. In anul 2000, Dinamo o conducea pe Foresta cu 4-0, in minutul 47, insa echipa din Suceava a intors scorul spectaculos, iar meciul s-a terminat 5-4.

Cele doua se reintalnesc in optimile de finala ale Cupei Romaniei, miercuri, 30 octombrie, de la ora 19.30.