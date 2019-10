"Am fost aruncat in mare! Hai, Hagi, salveaza-te! Ati inceput sa dati in mine!" Gica Hagi, despre scurtul mandat de selectioner al echipei nationale si urmarile sale

Gica Hagi spune ca "a fost aruncat in apa, la Constanta, cu colacul" atunci cand a fost numit selectioner al echipei nationale. El a facut comparatia in cadrul unei conferinte de presa.

Gica Hagi: "Ca antrenor la nationala nu am fost sustinut!"

"Ca antrenor la nationala nu am fost sustinut, chiar daca spun Mircea Sandu...trebuie sa vina momentul sa recunoasteti. Am fost aruncat in mare la Constanta cu colacul. Pai salveaza-te! Nu cu vaporul, nu cu barca sau cu yachtul! Salveaza-te, Hagi! Ati inceput sa dati in mine", a spus Gica Hagi in cadrul unei conferinte de presa.

Gica Hagi a mai vorbit in conferinta de presa sustinuta astazi, cu o zi inaintea meciului Academica Clinceni - FC Viitorul, din Liga 1, si despre faptul ca fiul sau, Ianis, a preluat numarul 10 al echipei nationale. Gica Hagi spune ca "Ianis nu a luat tricoul! Un tricou se munceste!"