"E cel mai bun din lume, dar vreau sa-i dau un sfat!" Ibrahimovic nu-i mai vede pe Messi si Ronaldo cei mai buni din lume! Cine este favoritul sau

Fostul international suedez Zlatan Ibrahimovic a afirmat sambata, intr-un interviu acordat Gazzetta dello Sport, ca in opinia sa, la acest moment, francezul Kylian Mbappe (PSG) este cel mai bun fotbalist.

"Astazi cine este nr. 1?", a fost intrebat Ibrahimovic, care in prezent evolueaza pentru LA Galaxy. "Mbappe, caruia as vrea sa-i dau un sfat", a raspuns atacantul suedez.

"Succesul a venit pentru el foarte repede, este extrem de tanar. Dar va trebui sa continue sa transpire, sa isi doreasca mai mult decat ceilalti", a punctat Zlatan Ibrahimovic.

Cat despre jucatorii pe care i-a considerat cei mai puternici in perioada in care a evoluat in fotbalul european, suedezul i-a nominalizat pe Patrick Vieira si Gennaro Gattuso.



"Nu vorbesc despre valoarea tehnica, ci despre ceea ce au reprezentat ei in raport cu felul meu de joc. Rino nu renunta niciodata. Nu era Messi, dar iti dadea o motivatie extraordinara", a spus fostul international suedez.