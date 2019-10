Gica Hagi, genial! "Stiti unde am facut eu facultatea?!" Ce a spus "Regele" inaintea meciului cu Academica si cand isi lanseaza CARTEA

Gica Hagi se pregateste sa lanseze o carte. El are in plan sa scrie si o carte "mai tehnica", in care sa vorbeasca despre proiectul Viitorul.

Gica Hagi isi lanseaza cartea // "Eu am facut scoala in Romania, iar facultatea la Real Madrid si Barcelona"

"In noiembrie o sa vedeti si cartea, ca sunteti nerabdatori. O sa vedeti, o sa anunt eu ca sa nu anunte altii. O sa iasa si o carte tehnica, in care o sa vedeti viziunea pe care am avut-o cand am plecat si unde am ajuns cu ea.

Facultatea am facut-o in fotbal. Eu am facut scoala in Romania, am fost scolit si format in Romania, dar facultatea am facut-o la Real Madrid si Barcelona! Sunt 6 in lume sau 7! Nu aveti cum sa stergeti asta, oricat ar vrea unii. Se cheama istorie, traditie, cariera!", a spus Gica Hagi.