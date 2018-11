ULTIMA ORA | Transfer dupa transfer! Rednic a adus un atacant italian la Dinamo

Dinamo a oficializat transferul atacantului italian Mattia Montini.

Dinamo a anuntat oficial transferul italianului Mattia Montini, in varsta de 26 de ani. Acesta a venit liber de contract, dupa ce a mai jucat la Roma (juniori), Benevento, Feralpisalo, Cittadella, Juve Stabia, Arezzo, Pro Patria, Monopoli, Bari si Livorno.

Montini a jucat 25 de meciuri in sezonul trecut pentru Livorno, marcand doua goluri.

49 de goluri a marcat in total Montini in 193 de meciuri jucate in ligile inferioare din Italia.

El nu a jucat niciodata la nivelul primei ligi, dar a evoluat in nationala U20 a Italiei (7 selectii, 4 goluri).