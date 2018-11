Ibrahimovic a marcat golul anului in MLS! Reusita senzationala cu care a ridicat intreg stadionul in picioare: VIDEO

Zlatan Ibrahimovic a primit doua premii in MLS: cel mai bun debutant in campionatul nord-american si cel mai frumos gol marcat in 2018.

Ibrahimovic a marcat cel mai frumos gol al anului 2018 in MLS. Reusita sa din meciul cu Los Angeles FC, de la 35 de metri, a fost desemnata cea mai frumoasa a anului.

LA Galaxy s-a impus cu 4-3 in derbyul local cu Los Angeles FC, Ibrahimovic marcand doua goluri in acea partida.

22 de goluri in 27 de meciuri a marcat Ibrahimovic in Statele Unite.

???????? The goal heard 'round the world.

The 2018 @MLS Goal of the Year belongs to @Ibra_official. pic.twitter.com/OtgNjcCEF0