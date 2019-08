ULTIMA ORA: Toni Conceicao a explicat ce s-a intamplat la discutiile cu Becali! Ce decizie a luat antrenorul portughez

Toni Conceicao nu va fi antrenorul FCSB.

Toni Conceicao (57 de ani) nu vine la FCSB. Anuntul a fost facut chiar de antrenorul portughez, care a explicat ce s-a intamplat la negocierile de ieri cu Gigi Becali.

Conceicao: "Nu pot fi antrenorul FCSB, cu tot respectul"

"Nu cred ca pot fi antrenorul lui FCSB, cu tot respectul. Am avut o intalnire ieri cu patronul Gigi Becali, dar avem drumuri diferite, gandim diferit. Eu am drumul meu, dansul pe al lui. Nu e suparare, nu a strigat nimeni la nimeni, ce am vorbit ramane privat, insa e o relatie imposibila acum.

Domnul Becali a fost foarte simpatic, este un om educat, am dialogat despre situatia de la echipa, doar ca eu merg in stanga, dansul in dreapta. A fost o intalnire frumoasa, cu un om educat si interesant. Sanse? Zero", a spus Conceicao pentru cotidianul Gazeta Sporturilor.